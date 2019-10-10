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6:15   10 Октября 2019
Россия

Российская ракета «Протон-М» вывела на орбиту европейский и американский спутники

Российская ракета «Протон-М» вывела на орбиту европейский и американский спутники

Разгонный блок «Бриз-М» вывел на орбиты американский технологический аппарат Mission Extension Vehicle-1 и европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B. Об этом сообщает International Launch Services (работает под эгидой «Главкосмоса», дочки «Роскосмоса»).

На странице компании в Twitter говорится, что подтверждено отделение спутников от российского разгонного блока. Таким образом, рекордная по длительности миссия ракеты «Протон» завершена.

В 13:17 среды «Протон-М» с разгонным блоком и двумя иностранными спутниками успешно стартовал с Байконура. Спустя десять минут связка разгонного блока со спутниками была выведена на суборбитальную траекторию. Перед тем, как отправить спутники на целевые орбиты, «Бриз-М» пять раз включил двигатель.

Данный старт стал девятнадцатым для российской космонавтики за год и четвертым для «Протона-М».

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Автор: Олег Королев
#протон-м

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