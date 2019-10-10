Глава СПЧ отверг возможность возвращения смертной казни

Даже при идеальном устройстве судебной системы России нельзя вводить в стране смертную казнь. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

Десятого октября во всем мире отмечается день борьбы со смертной казнью.

Федотов отмечает, что необходимость улучшения судебной системы это отдельная тема. Однако, он подчеркнул, что даже при идеальной системе нельзя использовать такую меру наказания, как смертная казнь.

По его словам, смертная казнь не снизила уровень преступности ни в одной из стран мира - доказательств этому нет. Он заявил, что данная мера наказания подразумевает, что человек присваивает себе право решать вопрос о жизни и смерти - что он делать не праве.

Глава СПЧ подчеркнул, что такое наказание, как смертная казнь, не предполагает возможности поворота исполнения решения суда, поскольку в таком случае не получится реанимировать человека.

Федотов также добавил, что для наказания таких людей, как террористы, существует пожизненное заключение. По его словам, такой человек уже никогда не сможет причинить обществу зла. Таким образом, реализуется главная цель наказания - невозможность повторения причинения зла. При этом исключается возможность необратимости судебной ошибки, заявил он.