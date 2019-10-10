Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии

Турецкие войска продолжают продвигаться в Сирии, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Турецкое информационное агентство на своей странице в Twitter сообщает, что после наземного наступления войска Анкары продолжают продвижение в сторону Евфрата, на восток.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду объявил о начале операции «Источник мира», которая направлена против запрещенной в Турции «Рабочей партии Курдистана» и ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). В тот же день авиация Анкары нанесла удары по приграничным городам Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. Позже было объявлено о начале наземной операции. По последним данным, нанесены удары были по 181 цели.

Евросоюз призвал Турцию прекратить «одностороннюю военную акцию». Действия Анкары также осудили ряд арабских стран. Генсек ООН выразил чрезвычайную обеспокоенность в связи с произошедшим.