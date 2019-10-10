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4:54   10 Октября 2019
Весь мир

Савченко прокомментировала позицию Порошенко по «формуле Штайнмайера»

Савченко прокомментировала позицию Порошенко по «формуле Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл, когда подписал Минские соглашения. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Комментируя смену отношения Порошенко к протестам после проигрыша на выборах, экс-нардеп заявила, что экс-президент «проиграл Украину», когда подписал Минские соглашения в 2015 году, одобрив «формулу Штайнмайера».

Савченко отметила, что в тот момент начались митинги, которые Порошенко назвал «спецоперацией по расшативанию страны». По ее словам, тогда СБУ начали охоту. «Порвал портрет Порошенко — отсидел пару лет.», - напомнила она она.

Экс-нардеп задалась вопросом о том, имеет ли право бывший украинский президент сейчас «раскачивать страну», когда в прошлом выступал против этого. При этом Савченко отметила, что данные выступления против «формулы Штайнмайера» выгодны тем политикам, которые проиграли выборы.

Около десяти тысяч противников «формулы Штайнмайера» в воскресенье собрались на киевской площади Независимости.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #савченко #формула штайнмайера

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