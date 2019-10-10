Савченко прокомментировала позицию Порошенко по «формуле Штайнмайера»

Бывший президент Украины Петр Порошенко проиграл, когда подписал Минские соглашения. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Комментируя смену отношения Порошенко к протестам после проигрыша на выборах, экс-нардеп заявила, что экс-президент «проиграл Украину», когда подписал Минские соглашения в 2015 году, одобрив «формулу Штайнмайера».

Савченко отметила, что в тот момент начались митинги, которые Порошенко назвал «спецоперацией по расшативанию страны». По ее словам, тогда СБУ начали охоту. «Порвал портрет Порошенко — отсидел пару лет.», - напомнила она она.

Экс-нардеп задалась вопросом о том, имеет ли право бывший украинский президент сейчас «раскачивать страну», когда в прошлом выступал против этого. При этом Савченко отметила, что данные выступления против «формулы Штайнмайера» выгодны тем политикам, которые проиграли выборы.

Около десяти тысяч противников «формулы Штайнмайера» в воскресенье собрались на киевской площади Независимости.