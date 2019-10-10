Евродепутат от Болгарии попытался назвать причины коррупции на Украине

Поддерживающий украинские власти евродепутат от Болгарии попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием.

Вечером в среду в Европарламенте с заявлением по ситуации на Украине выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Зал был практически пуст.

Во время обсуждения по Украине слово взял болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов, представляющий крупнейшую фракцию Европарламента - Европейскую народную партию.

Раскритиковав «формулу Штайнмайера», которая, по его мнению, играет на руку России, депутат перешел к проблеме коррупции на Украине. После недолгих рассуждений Александров-Йорданов заявил, что коррупция на Украине якобы является российским продуктом.

Евросоюз в прошлогоднем докладе о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС отмечал, что в стране замедлился темп реализации реформ в области и борьбы с коррупцией.