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Евродепутат от Болгарии попытался назвать причины коррупции на Украине

Евродепутат от Болгарии попытался назвать причины коррупции на Украине

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4:08   10 Октября 2019
Весь мир

Евродепутат от Болгарии попытался назвать причины коррупции на Украине

Евродепутат от Болгарии попытался назвать причины коррупции на Украине

Поддерживающий украинские власти евродепутат от Болгарии попытался оправдать коррупцию на Украине российским влиянием.

Вечером в среду в Европарламенте с заявлением по ситуации на Украине выступила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. Зал был практически пуст.

Во время обсуждения по Украине слово взял болгарский европарламентарий Александр Александров-Йорданов, представляющий крупнейшую фракцию Европарламента - Европейскую народную партию.

Раскритиковав «формулу Штайнмайера», которая, по его мнению, играет на руку России, депутат перешел к проблеме коррупции на Украине. После недолгих рассуждений Александров-Йорданов заявил, что коррупция на Украине якобы является российским продуктом.

Евросоюз в прошлогоднем докладе о ходе выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС отмечал, что в стране замедлился темп реализации реформ в области и борьбы с коррупцией.

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Автор: Олег Королев
#украина #коррупция #европарламент

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