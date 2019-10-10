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 Постпред Турции при ООН объяснил военную операцию в Сирии борьбой с терроризмом

Постпред Турции при ООН объяснил военную операцию в Сирии борьбой с терроризмом
3:21   10 Октября 2019
Весь мир

Постпред Турции при ООН объяснил военную операцию в Сирии борьбой с терроризмом

Постпред Турции при ООН объяснил военную операцию в Сирии борьбой с терроризмом

Турецкий постпред при ООН Феридун Синирлиоглу объяснил проведение военной операции «Источник мира» в САР необходимостью борьбы с нависшей террористической угрозой.

Дипломат в письме генсеку ООН и председателю Совбеза отмечает, что Анкара начала операцию «Источник мира» девятого октября в соответствии с правом на самооборону, которое обозначена в статье 51 Устава ООН.

По его словам, ее целью является борьба с нависшей террористической угрозой, целью которой является обеспечение безопасности границы Турции, а также нейтрализация террористов, начиная с приграничных территорий Сирии.

В документе отмечается, что целью операции является освобождение сирийцев от «тирании сирийского отделения Рабочей партии Курдистана“, а также «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Синирлиоглуи подчеркнул, что национальная безопасность Турции находится под прямой надвигающейся угрозой террористических организаций, действующих в Сирии.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #оон

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