Иранские власти отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Иранские власти отпустили задержанную в начале месяца россиянку Юлию Юзик. Об этом сообщает посольство РФ в Иране.

Отмечается, что в результате совместных усилий МИД РФ и диппредставительства РФ иранская сторона приняла решение об освобождении российской гражданки.

Посольство отмечает, что россиянка чувствует себя нормально.

Юзик приехала по частному приглашению в Тегеран 29 сентября. Однако, по неизвестным причинам, в аэропорту у нее изъяли паспорт, а второго октября ее задержали в отеле. При этом журналистка не проинформировала посольство РФ но о возможных проблемах, ни об изъятии паспорта.

В посольстве, ссылаясь на родных девушки, сообщили, что журналистку обвиняли в работе на спецслужбы Израиля. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии позже опроверг данную информацию, заявив, что у Юзик были проблемы с визой.