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Иранские власти отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Иранские власти отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

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2:53   10 Октября 2019
Весь мир

Иранские власти отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Иранские власти отпустили российскую журналистку Юлию Юзик

Иранские власти отпустили задержанную в начале месяца россиянку Юлию Юзик. Об этом сообщает посольство РФ в Иране.

Отмечается, что в результате совместных усилий МИД РФ и диппредставительства РФ иранская сторона приняла решение об освобождении российской гражданки.

Посольство отмечает, что россиянка чувствует себя нормально.

Юзик приехала по частному приглашению в Тегеран 29 сентября. Однако, по неизвестным причинам, в аэропорту у нее изъяли паспорт, а второго октября ее задержали в отеле. При этом журналистка не проинформировала посольство РФ но о возможных проблемах, ни об изъятии паспорта.

В посольстве, ссылаясь на родных девушки, сообщили, что журналистку обвиняли в работе на спецслужбы Израиля. Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии позже опроверг данную информацию, заявив, что у Юзик были проблемы с визой.

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Автор: Олег Королев
#иран #журналистка

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