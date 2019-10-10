США не давали «зеленый свет» на операцию Турции в Сирии, заявил Помпео

Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США не санкционировали военную операцию Турцию в Сирии.

В интервью телеканалу PBS Помпео прокомментировал решение Турции о начале военной операции на севере САР.

По его словам, Вашингтон не давал Анкаре «зеленый свет» на проведение операции. Однако, госсекретарь заявил, что у турецкой стороны есть законные обеспокоенности в области безопасности.

Ранее турецкий МИД сообщил, что на фоне начала операции «Источник мира» министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с Помпео. Подробности беседы не сообщаются.

Незадолго до операции Вашингтон сообщил, что ВС США не станут участвовать в военной операции Турции и покинут район ее проведения. Позже американские власти уточнили, что речь идет не о выводе войска, перемещении их с севера Сирии.