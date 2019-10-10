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2:03   10 Октября 2019
Весь мир

Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту курдов во время операции в Сирии

Турецкие ВС нанесли удары по 181 объекту курдов во время операции в Сирии

После начала операции «Источник мира» ВС Турции атаковали объекты курдских формирований на севере Сирии. Об этом сообщает министерство обороны страны.

Отмечается, что ВС страны нанесли удары по 181 объекту, которые принадлежат «террористической организации». Подчеркивается, что атаки производились с земли и воздуха.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции, которая направлена против запрещенной в стране «Рабочей партии Курдистана» и «Исламского государства»*.

В свою очередь арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) заявили, что турецкие ВС атаковали тюрьму, в которой содержатся боевики ИГ*.  В заявлении Центра координации и военных операций SDF говорится, что Турция своими действиями стремится подорвать все успешные усилия и достижения, достигнутые курдами в борьбе с террористами.

*ИГ, «Исламское государство» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сирия #иг #турция

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