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Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

 Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

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США не давали «зеленый свет» на операцию Турции в Сирии, заявил Помпео
1:40   10 Октября 2019
Весь мир

Джонсон подтвердил позицию Лондона относительно действий Турции в Сирии

Джонсон подтвердил позицию Лондона относительно действий Турции в Сирии

Британский премьер Борис Джонсон в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом подтвердил позицию Лондона по действиям Турции в Сирии. Об этом сообщает канцелярия премьера.

В среду турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии против курдских отрядов. Турецкая авиация нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб после этого заявил, в действия Турции могут дестабилизировать регион.

Трамп и Джонсон побеседовали вечером в среду. Они обсудили международные проблемы и двусторонние вопросы. Отмечается, что лидеры выразили обеспокоенность военным вторжением Турции на северо-восток Сирии и возможностью возникновения гуманитарной катастрофы _

Джонсон и Трамп обсудили также торговые вопросы, а также ситуацию вокруг гибели британского подростка Гарри Данна в дорожной аварии с участием жены американского дипломата.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция #борис джонсон

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