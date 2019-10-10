Джонсон подтвердил позицию Лондона относительно действий Турции в Сирии

Британский премьер Борис Джонсон в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом подтвердил позицию Лондона по действиям Турции в Сирии. Об этом сообщает канцелярия премьера.

В среду турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции "Источник мира" в Сирии против курдских отрядов. Турецкая авиация нанесла авиаудары по городу Рас эль-Айн. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб после этого заявил, в действия Турции могут дестабилизировать регион.

Трамп и Джонсон побеседовали вечером в среду. Они обсудили международные проблемы и двусторонние вопросы. Отмечается, что лидеры выразили обеспокоенность военным вторжением Турции на северо-восток Сирии и возможностью возникновения гуманитарной катастрофы _

Джонсон и Трамп обсудили также торговые вопросы, а также ситуацию вокруг гибели британского подростка Гарри Данна в дорожной аварии с участием жены американского дипломата.