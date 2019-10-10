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Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции

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0:59   10 Октября 2019
Весь мир

Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции

Сирийские курды заявили об отражении наземной атаки армии Турции

Отряды арабо-курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) отразили наземную атаку армии Турции, заявил официальный представитель SDF Мустафа Бали.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на очевидца сообщили, что турецкая армия столкнулась с бойцами SDF. Бали сообщал, что войска Турции начали артобстрел приграничного города Кобани (Айн-эль-Араб).

Бали на своей странице в Twitter сообщил, что бойцы SDF отразили наземную атаку в Телль-Абъяде.

В свою очередь государственной телевидение Сирии сообщает, что на данный момент осуществляется артиллерийский обстрел между турецкой армией и силами SDF по обе стороны сирийско-турецкой границы.

Авиация Турции в среду начала операцию «Источник мира», нацеленную против формирований курдов на северо-востоке Сирии. Авиаударам подверглись города Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. Ряд арабских стран уже выступили с резким осуждением операции.

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Автор: Олег Королев
#сирия #турция

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