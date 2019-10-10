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 Члены Сената США предложили ввести санкции против Турции

Члены Сената США предложили ввести санкции против Турции
0:30   10 Октября 2019
Весь мир

Члены Сената США предложили ввести санкции против Турции

Члены Сената США предложили ввести санкции против Турции

Американские сенаторы предложили ввести ограничительные меры в отношении властей Турции.

Сенаторы предлагают ввести санкции против Анкары за покупку российских ЗРК С-400 на фоне операции Анкары в Сирии.

В проекте документа предлагается ввести ограничения против различных активов турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, находящихся в американской юрисдикции.

Также сенаторы настаивают на введении визовых ограничений против турецких чиновников, на запрете военного сотрудничества между США и Турции, а также вводе санкций против энергетического сектора Турции.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что для Анкары последствия из-за военной операции в Сирии могут быть «гораздо шире, чем санкции». Он вновь подчеркнул, что Вашингтон «разрушит» турецкую экономику, если Анкара проведет наступление против курдских сил.

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Автор: Олег Королев
#сша #турция

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