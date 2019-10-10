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0:13   10 Октября 2019
Весь мир

Трамп назвал приход США на Ближний Восток «самой ужасной ошибкой»

Трамп назвал приход США на Ближний Восток «самой ужасной ошибкой»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что приход США в ближневосточный регион является «самой ужасной ошибкой». Об этом он сообщил журналистам.

Трамп отметил, что самая ужасная ошибка, которую США допустили - это приход на Ближний Восток.

По его словам, в регионе США действуют в роли полицейских. Президент США заявил, что американские силы делают то, чем должны заниматься другие: Европа, Россия, Ирак, Иран, Сирия и Турция.

Американский лидер подчеркнул, что выполнять работу по наведению порядка должны делать не США, а другие страны. «Мы не должны этого делать», - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это «плохой идеей». Позже он пригрозил Турции последствиями из-за военной операции. Президент США вновь повторил тезис о том, что «разрушит» экономику Анкары.

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Автор: Олег Королев
#турция #трамп #ближний восток

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