Трамп назвал приход США на Ближний Восток «самой ужасной ошибкой»

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что приход США в ближневосточный регион является «самой ужасной ошибкой». Об этом он сообщил журналистам.

Трамп отметил, что самая ужасная ошибка, которую США допустили - это приход на Ближний Восток.

По его словам, в регионе США действуют в роли полицейских. Президент США заявил, что американские силы делают то, чем должны заниматься другие: Европа, Россия, Ирак, Иран, Сирия и Турция.

Американский лидер подчеркнул, что выполнять работу по наведению порядка должны делать не США, а другие страны. «Мы не должны этого делать», - отметил он.

Ранее Трамп заявил, что США не одобряют военную операцию Турции в Сирии и считают это «плохой идеей». Позже он пригрозил Турции последствиями из-за военной операции. Президент США вновь повторил тезис о том, что «разрушит» экономику Анкары.