Президент Ирака назвал операцию Турции в Сирии «военным вторжением»

Иракский президент Бархам Ахмед Салех назвал начавшуюся в среду, 9 октября, военную операцию турецких Вооруженных сил на северо-востоке Сирии «военным вторжением».

Ранее в среду, после того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в приграничных сирийских районах, свои опасения по этому поводу выразили политики по всему миру.

Франция и Германия призвали собрать Совбез ООН в связи с началом турецкой военной операции в Сирии. Евросоюз призвал Анкару прекратить операцию, а президент США Дональд Трамп назвал решение Эрдогана «плохой идеей».

Как сообщают СМИ, в результате обстрелов турецкой стороны в Сирии гибнут не только военные, но и мирные жители.