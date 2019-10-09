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Президент Ирака назвал операцию Турции в Сирии «военным вторжением»

Президент Ирака назвал операцию Турции в Сирии «военным вторжением»

 Армия Турции начала наземное наступление в САР

Армия Турции начала наземное наступление в САР
22:48   9 Октября 2019
Весь мир

Армия Турции начала наземное наступление в САР

Армия Турции начала наземное наступление в САР

Армия Турции начала наземную часть операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом в среду заявили в министерстве обороны страны. 

«Наши военные совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией приступили к наземной части операции «Источник мира», — заявили в оборонительном ведомстве. 

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видео обстрела по городу Рас эль-Айн турецкой армией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за взятых в плен боевиков в Сирии отныне несет Турция. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #турция #политика #весь мир

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