Армия Турции начала наземное наступление в САР

Армия Турции начала наземную часть операции «Источник мира» на севере Сирии. Об этом в среду заявили в министерстве обороны страны.

«Наши военные совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией приступили к наземной части операции «Источник мира», — заявили в оборонительном ведомстве.

Федеральное агентство новостей ранее опубликовало видео обстрела по городу Рас эль-Айн турецкой армией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ответственность за взятых в плен боевиков в Сирии отныне несет Турция.