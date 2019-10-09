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Армия Турции начала наземное наступление в САР
22:46   9 Октября 2019
Весь мир

Пять мирных сирийцев погибли в результате турецких обстрелов

Пять мирных сирийцев погибли в результате турецких обстрелов

Обстрелы, которым Вооруженные силы Турции подвергают в среду приграничные сирийские районы, уже привели к гибели как минимум пяти мирных жителей, еще десятки сирийцев получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба SDF – «Сирийских демократических сил», отмечая, что обстрелам со стороны Турции подверглись сирийские города Камышли, Дарбасия, Телль-Абъяд и Рас эль-Айн.

«Погибли трое наших военнослужащих, также пять мирных жителей потеряли жизни, десятки мирных жителей ранены в результате массированного турецкого обстрела гражданских районов по всей линии границы», - говорится в сообщении.

Ранее в среду, 9 октября, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начинает военную операцию на севере Сирии, которая будет направлена против запрещенной в России и в ряде других стран террористической группировки ИГ*, а также против Рабочей партии Курдистана, которая в Турции объявлена террористической и запрещена.

США в ответ заявили, что не станут принимать участие в турецкой военной операции и выводят свой военный контингент из указанного района Сирии.

* - Пять мирных сирийцев погибли в результате турецких обстрелов

 

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Автор: Александр Люблинский
#жертвы #сирия #турция #политика #весь мир #мирные жители #военная операция

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