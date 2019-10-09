Мосгорсуд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского

Мосгорсуд отклонил иск сержанта Романа Феофанова о восстановлении на службе. Об этом 9 октября сообщает РИА Новости.

Ранее бывшие полицейские вместе с коллегами Андреем Шировым и Максимом Уметбаевым подали иски о восстановлении на службе. Они участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова.

По информации агентства, заседания по их делу идут в закрытом режиме, потому что имеются документы, которые содержат государственную тайну.

Журналиста Ивана Голунова задержали в июне текущего года в Москве. Полиция заявила, что при осмотре представителя СМИ обнаружила пять свертков с мефедроном, а во время обыска квартиры — несколько граммов кокаина. После этого было возбуждено уголовное дело. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней дело против журналиста прекратили из-за недоказанности его участия в преступлении.

Президент РФ Владимир Путин через несколько дней уволил генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. В московском МВД заявили, что полицейские нашли ряд нарушений в работе над делом журналиста.