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22:40   9 Октября 2019
Россия

Мосгорсуд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского

Мосгорсуд отклонил иск уволенного из-за дела Голунова полицейского

Мосгорсуд отклонил иск сержанта Романа Феофанова о восстановлении на службе. Об этом 9 октября сообщает РИА Новости. 

Ранее бывшие полицейские вместе с коллегами Андреем Шировым и Максимом Уметбаевым подали иски о восстановлении на службе. Они участвовали в задержании журналиста Ивана Голунова. 

По информации агентства, заседания по их делу идут в закрытом режиме, потому что имеются документы, которые содержат государственную тайну. 

Журналиста Ивана Голунова задержали в июне текущего года в Москве. Полиция заявила, что при осмотре представителя СМИ обнаружила пять свертков с мефедроном, а во время обыска квартиры — несколько граммов кокаина. После этого было возбуждено уголовное дело. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней дело против журналиста прекратили из-за недоказанности его участия в преступлении. 

Президент РФ Владимир Путин через несколько дней уволил генералов полиции Андрея Пучкова и Юрия Девяткина. В московском МВД заявили, что полицейские нашли ряд нарушений в работе над делом журналиста. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #голунов

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