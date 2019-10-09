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Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

 Байден призвал к импичменту Трампа

Байден призвал к импичменту Трампа

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Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

 Байден призвал к импичменту Трампа

Байден призвал к импичменту Трампа

22:30   9 Октября 2019
Весь мир

Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

Американский президент Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента США Джо Байдена, своего возможного противника на предстоящих выборах главы государства, за то, что тот ранее призвал объявить ему импичмент.

В частности, Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что он не сделал ничего плохого, за что ему можно было бы объявить импичмент, в отличие от Джо Байдена, который со своим сыном Хантером ограбил на миллионы долларов сразу две страны.

«Какое жалкое зрелище! Сонный Джо Байден, который со своим сыном Хантером и в ущерб американским налогоплательщикам ограбил по меньшей мере две страны на миллионы долларов и еще призывает объявить мне импичмент. А я ничего плохого не сделал», - написал Трамп.

При этом он добавил, что усилия Байдена стать следующим президентом терпят полный крах и ему не остается ничего другого, кроме подобных отчаянных шагов.

Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

Напомним: ранее представители Демократической партии в Конгрессе США заподозрили президента Трампа в том, что он во время июльского телефонного разговора с новым президентом Украины Владимиром Зеленским пытался убедить его возобновить расследование уголовного дела о коррупции в отношении Хантера Байдена и компании Burisma, в которой тот работал на Украине. В связи с этими подозрениями демократы объявили о начале процедуры объявления импичмента Трампу.

Сам Трамп назвал происходящее «охотой на ведьм», а Зеленский заявил, что никто не оказывал на него никакого давления.

 

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Автор: Александр Люблинский
#сша #байден #политика #трамп #весь мир #импичмент

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