Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

Американский президент Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента США Джо Байдена, своего возможного противника на предстоящих выборах главы государства, за то, что тот ранее призвал объявить ему импичмент.

В частности, Трамп написал в своем микроблоге Twitter, что он не сделал ничего плохого, за что ему можно было бы объявить импичмент, в отличие от Джо Байдена, который со своим сыном Хантером ограбил на миллионы долларов сразу две страны.

При этом он добавил, что усилия Байдена стать следующим президентом терпят полный крах и ему не остается ничего другого, кроме подобных отчаянных шагов.

Напомним: ранее представители Демократической партии в Конгрессе США заподозрили президента Трампа в том, что он во время июльского телефонного разговора с новым президентом Украины Владимиром Зеленским пытался убедить его возобновить расследование уголовного дела о коррупции в отношении Хантера Байдена и компании Burisma, в которой тот работал на Украине. В связи с этими подозрениями демократы объявили о начале процедуры объявления импичмента Трампу.

Сам Трамп назвал происходящее «охотой на ведьм», а Зеленский заявил, что никто не оказывал на него никакого давления.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!