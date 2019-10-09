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22:09   9 Октября 2019
Россия

Путин провел встречу с Памфиловой

Путин провел встречу с Памфиловой

Президент России Владимир Путин в среду вечером встретился с главой Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой.

О встрече главы государства с председателем ЦИК РФ сообщает РИА Новости, отмечая, что Памфилова рассказала путину о клевете и различной дезинформации, которой в 2019 году подверглась проходившая в нашей стране избирательная компания.

При этом Памфилова добавила, что большая часть сообщений о нарушениях на сентябрьских выборах после проведенной проверки не подтвердилась.

Также глава ЦИК отметила, что избирательная компания в этом году прошла хорошо и избиратели показали высокую явку.

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Автор: Александр Люблинский
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