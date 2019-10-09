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Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

 Байден призвал к импичменту Трампа

Байден призвал к импичменту Трампа

22:15   9 Октября 2019
Весь мир

Байден призвал к импичменту Трампа

Байден призвал к импичменту Трампа

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден призвал к импичменту президента США Дональда Трампа. С таким заявлением он выступил перед сторонниками в Рочестере, передает в среду телеканал C-SPAN.

По мнению Байдена, Трамп и его сторонники неоднократно запугивали украинских лидеров, боявшихся за существование страны, ради своей выгоды. 

«Они задерживали политическую поддержку или жизненно необходимую военную помощь, чтобы надавить на Украину… Это очень серьезно. США не могут позволить себе президента, который будет злоупотреблять любыми властными полномочиями, чтобы его переизбрали», — сказал Байден.

Байден заявил, что Трамп нарушил присягу главы государства, предал США и совершил подпадающие под импичмент действия. 

Ранее демократы обвинили Трампа в том, что президент в политических целях добивался от украинского руководства расследования против семьи бывшего вице-президента Байдена. При этом американский лидер вину отрицает, отказываясь сотрудничать с расследованием конгресса. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сша #политика #общество #весь мир

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