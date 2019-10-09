Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии

Односторонняя военная операция Турции на северо-востоке Сирии подрывает стабильность в регионе и должна быть немедленно остановлена.

С таким заявлением в среду выступил Евросоюз. Текст обращения опубликован на официальном сайте Еврокомиссии.

«В свете турецкой военной операции на северо-востоке Сирии ЕС подтверждает, что устойчивое решение сирийского конфликта не может быть достигнуто военным путем, - говорится в обращении, там же отмечается: - Евросоюз призывает Турцию прекратить одностороннюю военную акцию».

Напомним, ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия начинает военную операцию на сирийской территории с целью устранить террористическую угрозу.