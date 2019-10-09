Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин провел встречу с Памфиловой

Путин провел встречу с Памфиловой

 Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах

Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

 Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit
Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

 Байден призвал к импичменту Трампа

Байден призвал к импичменту Трампа

Путин провел встречу с Памфиловой

Путин провел встречу с Памфиловой

 Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах

Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

 Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit
Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

Трамп посмеялся над призывами Байдена объявить ему импичмент

 Байден призвал к импичменту Трампа

Байден призвал к импичменту Трампа

21:34   9 Октября 2019
Весь мир

Нетаньяху осудил нападение на синагогу в германском Галле

Нетаньяху осудил нападение на синагогу в германском Галле

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил террористический акт, совершенный в среду, 9 октября, в синагоге в немецком городе Галле, и призвал германские власти усилить борьбу с антисемитизмом.

Заявление главы израильского правительства приводит пресс-служба его канцелярии.

«Террористический акт против общины немецкого города Галле в Судный день, самый святой день для нашего народа, является еще одним проявлением роста антисемитизма в Европе, - завил он, прибавив при этом, - Я призываю власти Германии продолжать решительные действия против проявлений антисемитизма».

Также Нетаньяху от имени народа Израиля выразил соболезнования семьям жертв теракта и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним: ранее в среду в результате стрельбы у синагоги в Галле два человека погибли и двое были ранены. 9 октября в иудаизме считается Судным днем – днем покаяния, отпущения грехов и поста.

Подозреваемый в нападении задержан полицией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#германия #происшествия #фрг #чп #израиль #нападение #нетаньяху #весь мир #синагога

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...