Нетаньяху осудил нападение на синагогу в германском Галле

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил террористический акт, совершенный в среду, 9 октября, в синагоге в немецком городе Галле, и призвал германские власти усилить борьбу с антисемитизмом.

Заявление главы израильского правительства приводит пресс-служба его канцелярии.

«Террористический акт против общины немецкого города Галле в Судный день, самый святой день для нашего народа, является еще одним проявлением роста антисемитизма в Европе, - завил он, прибавив при этом, - Я призываю власти Германии продолжать решительные действия против проявлений антисемитизма».

Также Нетаньяху от имени народа Израиля выразил соболезнования семьям жертв теракта и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Напомним: ранее в среду в результате стрельбы у синагоги в Галле два человека погибли и двое были ранены. 9 октября в иудаизме считается Судным днем – днем покаяния, отпущения грехов и поста.

Подозреваемый в нападении задержан полицией.