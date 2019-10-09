Нетаньяху осудил нападение на синагогу в германском Галле
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху осудил террористический акт, совершенный в среду, 9 октября, в синагоге в немецком городе Галле, и призвал германские власти усилить борьбу с антисемитизмом.
Заявление главы израильского правительства приводит пресс-служба его канцелярии.
«Террористический акт против общины немецкого города Галле в Судный день, самый святой день для нашего народа, является еще одним проявлением роста антисемитизма в Европе, - завил он, прибавив при этом, - Я призываю власти Германии продолжать решительные действия против проявлений антисемитизма».
Также Нетаньяху от имени народа Израиля выразил соболезнования семьям жертв теракта и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.
Напомним: ранее в среду в результате стрельбы у синагоги в Галле два человека погибли и двое были ранены. 9 октября в иудаизме считается Судным днем – днем покаяния, отпущения грехов и поста.
Подозреваемый в нападении задержан полицией.