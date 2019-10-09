Саакашвили заявил, что украинские прокуроры разучились сажать людей

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили раскритиковал украинских прокуроров за плохую работу и назвал их «импотентами, с которых нечего взять». Такое заявление он сделал в среду, 9 октября в эфире телеканала NewsOne.

По мнению Саакашвили, старые украинские прокуроры «продают старые дела» по десять раз. Он отметил, что они потеряли навык «кого-то сажать» и умеют только пугать, а затем ждут деньги, чтобы перестать «кусать и царапать».

«Даже те коррумпированные прокуроры за редким исключением никого не посадили. Они умеют только шугать. Это такие импотенты, что с них вообще нечего взять», — заявил Саакашвили.

Cемь лет назад Саакашавили покинул Грузию из-за ряда возбужденных против него уголовных дел. В 2015 году бывший президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили губернатором Одесской области и предоставил гражданство. Однако через год Порошенко уволил Саакашвили за плохую работу. Еще через год Порошенко лишил его гражданства.

Новый президент Украины Владимир Зеленским вернул политику украинское гражданство в мае текущего года. На следующий день Саакашвили вернулся на Украину.