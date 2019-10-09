Путин высоко оценил работу ЦИК на выборах

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники ЦИК профессионально разбирались со спорными ситуациями в ходе избирательной кампании текущего года. Об этом 9 октября сообщает РИА Новости.

В среду Путин встретился с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, доложившей ему об итогах единого дня голосования. Президент РФ высоко оценил работу ведомства, заявив, что со всеми спорными делами комиссия разбиралась профессионально и объективно.

«Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру и будут приняты в конечном итоге справедливые, в рамках действующего закона решения», — сказал глава государства.

Путин напомнил, что такие политические события, как избирательная кампания, не могут проходить гладко и спокойно, без споров. Он отметил, что всегда есть люди, считающие, что их права были нарушены, а также те, кто не удовлетворены результатами. Российский лидер назвал это естественным процессом.