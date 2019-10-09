Турция несет ответственность за плененных в Сирии боевиков, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне ответственность за взятых в плен боевиков в Сирии несет Турция. Об этом стало известно в среду, 9 октября.

Ранее сообщалось о начале операции «Источник мира» турецких ВС на севере САР, которая направлена против Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Турция отныне несет ответственность за обеспечение того, чтобы все боевики ИГ, находящиеся в плену, оставались в тюрьме, и чтобы ИГ не возродилось ни каким образом и ни в каком виде», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Американский лидер выразил надежду, что Анкара выполнит обязательства по защите мирных граждан, религиозных меньшинств, а также обеспечит отсутствие гуманитарного кризиса.