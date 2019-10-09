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 Турция несет ответственность за плененных в Сирии боевиков, заявил Трамп

Турция несет ответственность за плененных в Сирии боевиков, заявил Трамп

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 Турция несет ответственность за плененных в Сирии боевиков, заявил Трамп

Турция несет ответственность за плененных в Сирии боевиков, заявил Трамп

20:57   9 Октября 2019
Весь мир

Турция несет ответственность за плененных в Сирии боевиков, заявил Трамп

Турция несет ответственность за плененных в Сирии боевиков, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что отныне ответственность за взятых в плен боевиков в Сирии несет Турция. Об этом стало известно в среду, 9 октября.

Ранее сообщалось о начале операции «Источник мира» турецких ВС на севере САР, которая направлена против Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). 

«Турция отныне несет ответственность за обеспечение того, чтобы все боевики ИГ, находящиеся в плену, оставались в тюрьме, и чтобы ИГ не возродилось ни каким образом и ни в каком виде», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Американский лидер выразил надежду, что Анкара выполнит обязательства по защите мирных граждан, религиозных меньшинств, а также обеспечит отсутствие гуманитарного кризиса. 

«Мы продолжим пристально следить за ситуацией», — подчеркнул Трамп.

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #анкара #общество #весь мир

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