Западная коалиция помешала РФ и САР договориться с курдами, уверен эксперт

Сегодня ВС Турции атаковали позиции курдов на северо-востоке Сирии: конфликт может закончиться вооруженным сопротивлением, уверен доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

Профессор считает, что запрещенная в РФ ИГ* может снова заручиться поддержкой и начать действовать, получив материальные ресурсы, человеческие ресурсы и оружие. Ранее эксперты отмечали, что курды при поддержке США делят с арабскими племенами их исконные территории, исторически проживая на территории нескольких стран, но не имея желаемого национального государства или автономии в составе Турции.

«Методы, которые были использованы западной коалицией для борьбы с ИГ*, ведут к тому, что «Исламское государство*» смогло оставаться в тлеющем состоянии. Если бы не было западной коалиции, Дамаск и Россия и с курдами бы договорились, и смогли бы установить мир на востоке Сирии», — сообщил Перенджиев в интервью Федеральному агентству новостей.

Военный эксперт Борис Рожин считает, что вражда между арабами и курдами существует, активно подпитываясь подстрекательством со стороны Турции. Дамаск направляет арабов и исламистские туркоманские группировки против курдского проекта, уверен эксперт.

«Они поднимают брожение, пропагандируют в пользу Турции, которая якобы «защищает арабов», и против курдов, которые «не уважают арабское население, считают арабов людьми второго сорта». Это, в общем, довольно примитивная идеологическая линия, но она находит свою нишу в умах определенных слоев населения», — заявил Рожин.

По мнению эксперта, давление и со стороны Турции, и со стороны Сирии, серьезно осложняет положение дел для сирийских курдов.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ судом.