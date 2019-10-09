Легенда французского дизайна Эрик Жизар встретится с жителями Петербурга

Творческая встреча с мировым дизайнером и архитектором Эриком Жизаром пройдет 25 октября в Талион Империал Отеле в Санкт-Петербурге. Об этом 9 октября сообщают «Невские новости».

Популярный журнал о моде в Петербурге DC magazine пригласил Жизара выступить в роли редактора юбилейного номера. На встрече с гостями Жизар расскажет о последних модных тенденциях, важности цвета, возможностях материалов, поговорит о вдохновении. Знаменитый дизайнер также поделится с участниками встречи многолетним опытом.

Встреча с Жизаром состоится 25 октября в Талион Империал Отеле в 12:00. Билет можно приобрести на сайте DRESSCODE Agent, его стоимость составляет пять тысяч рублей. Для участников мероприятия также предусмотрен легкий бранч. Что касается представителей СМИ, им для получения аккредитации следует заполнить форму.

Так как Жизар — один из самых успешных дизайнеров франции, его приезд в Петербург имеет культовое значение, считает петербургский дизайнер-декоратор Ирина Петухова.

Встреча с таким виртуозом и настоящим мастером своего дела — это подарок судьбы! Мы живем в уникальное время, когда дизайнеры готовы поделиться своим опытом и знаниями — важно не упустить эту возможность!» — отметила Ирина Петухова.

Дизайнер Эрик Жизар создавал работы для французской авиакомпании Airfrance, шотландского виска Chivas, компании часов NOWA, а также для бренда Societe Generale. Это — лишь малая часть всего послужного списка эксперта в сфере дизайна.