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19:29   9 Октября 2019
Россия

Путин поручил решить проблему взаимодействия госвласти и местного самоуправления

Путин поручил решить проблему взаимодействия госвласти и местного самоуправления

Президент России Владимир Путин поручил наладить взаимодействие между государственной властью и местным самоуправлением, чтобы ликвидировать регулярные сбои на стыке этих уровней. Об этом 9 октября сообщает РИА Новости. 

В среду Путин встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Кремле. Российский лидер отметил, что между государственным уровнем управления и муниципальным должно возникать эффективное взаимодействие.

«На этом стыке у нас постоянно происходят какие-то сложности, поскольку уровень государственного управления — и федеральный, и региональный — часто или делает вид, что его это не касается, или касается во вторую-третью очередь, а муниципальный уровень все время ссылается на отсутствие необходимых ресурсов и компетенций», — пояснил президент.

Путин подчеркнул, что это взаимодействие следует обязательно отрегулировать. 

Он напомнил, что в области медицины российские власти дважды оказывали помощь первичному звену здравоохранения, проводив реорганизацию. Однако позже «это все куда-то уплывает», подчеркнул президент. Речь идет о материальной составляющей этого уровня здравоохранения, а также оплаты уровня труда. 

Глава государства заметил, что аналогичная ситуация происходит в сфере образования, поэтому попросил правительство обратить на это особое внимание и эффективно выстроить работу с регионами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #медведев #политика #общество

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