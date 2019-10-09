Курдские военные подожгли нефтяные месторождения после атаки Турции

Курдские «Силы демократической Сирии» подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасака после нападения со стороны Турции и обстрела городов Телль-Абъяд, Рас-аль-Айн и деревни аль-Маджрафа. Об этом сообщает ФАН.

Вечером 9 октября ВС Турции начали операцию «Источник мира» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что основная цель нападения — освобождение приграничной территории на северо-востоке САР для выселения туда сирийских беженцев. За два дня до этого, 7 октября, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полностью уничтожить экономику страны в случае нападения на курдов, несмотря на то, что Анкара является союзником Штатов по НАТО.

Напомним, представители курдской национальности исторически проживают на территориях Сирии, Турции, Ирака и Ирана, не имея признанной государственности. Пока ни одно из государств не пошло навстречу курдам: их политическое формирование РПК требует создания курдской автономии в составе Турции. Ранее ВС Турции неоднократно проводили военные операции против курдских анклавов, а власти страны признают их террористическими, наравне с ИГ, хотя курдские Отряды народной самообороны были основной ударной силой в борьбе против боевиков.