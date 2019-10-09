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Курдские военные подожгли нефтяные месторождения после атаки Турции

Курдские военные подожгли нефтяные месторождения после атаки Турции

 НАТО надеется, что Анкара поведет себя сдержанно в Сирии

НАТО надеется, что Анкара поведет себя сдержанно в Сирии

19:07   9 Октября 2019
Весь мир

Курдские военные подожгли нефтяные месторождения после атаки Турции

Курдские военные подожгли нефтяные месторождения после атаки Турции

Курдские «Силы демократической Сирии» подожгли несколько нефтяных месторождений в сирийской провинции Хасака после нападения со стороны Турции и обстрела городов Телль-Абъяд, Рас-аль-Айн и деревни аль-Маджрафа. Об этом сообщает ФАН.

Вечером 9 октября ВС Турции начали операцию «Источник мира» против «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что основная цель нападения — освобождение приграничной территории на северо-востоке САР для выселения туда сирийских беженцев. За два дня до этого, 7 октября, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции полностью уничтожить экономику страны в случае нападения на курдов, несмотря на то, что Анкара является союзником Штатов по НАТО.

Курдские военные подожгли нефтяные месторождения после атаки Турции

Напомним, представители курдской национальности исторически проживают на территориях Сирии, Турции, Ирака и Ирана, не имея признанной государственности. Пока ни одно из государств не пошло навстречу курдам: их политическое формирование РПК требует создания курдской автономии в составе Турции. Ранее ВС Турции неоднократно проводили военные операции против курдских анклавов, а власти страны признают их террористическими, наравне с ИГ, хотя курдские Отряды народной самообороны были основной ударной силой в борьбе против боевиков.

Курдские военные подожгли нефтяные месторождения после атаки Турции

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Автор: Тимофей Булочкин
#сирия #курды #политика #новости #общество #весь мир

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