Вячеслав Макаров назвал профессионалом нового председателя комиссии по образованию

Председателем комиссии по образованию стал депутат Юрий Авдеев, кандидатуру которого выдвинул Вячеслав Макаров. Об этом 9 октября пишут «Невские новости».

Ранее большинство депутатов одобрили кандидатуру Авдеева на должность председателя постоянной комиссии ЗакСа по образованию, в ходе голосования его поддержали 37 парламентариев.

По словам спикера петербургского парламента, постоянная комиссия по образованию продолжит работу без перебоев. Он также прокомментировал избрание Авдеева на новую должность, назвав депутата опытным профессионалом и подготовленным человеком.

«А насколько он подходит для этой должности, справится или нет – судить моим коллегам. Мы убеждены, что трепетные вопросы, связанные с наукой под силу Юрию Авдееву».

Макаров напомнил, что Авдеев — кандидат педагогических наук, а также имеет звание Заслуженного тренера России, поэтому можно надеяться, что комитет по образованию покажет высокие результаты работы, уверен он.