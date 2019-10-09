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18:46   9 Октября 2019
Россия

Моргулов обсудил корейский вопрос с представителем США по КНДР Биганом

Моргулов обсудил корейский вопрос с представителем США по КНДР Биганом

Заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов побеседовал со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом о последних событиях по корейскому урегулированию.

Об этом сказано в сообщении российского Министерства иностранных дел. Переговоры представителей РФ и США прошли 9 октября по предложению американской стороны.

«Обсуждались последние события на треке корейского урегулирования. Условлено наращивать многостороннюю координацию в интересах поддержания политико-дипломатического процесса решения проблем Корейского полуострова», — заявили в ведомстве.

Ранее после субботних рабочих переговоров в Стокгольме делегации КНДР во главе с Ким Мен Гилем и делегации США, возглавляемой Биганом, северокорейская сторона заявила о провале диалога и покинула место переговоров раньше их окончания. Гиль сообщил, что «США явились с пустыми руками», не учтя требования КНДР, чем «отбили всякое стремление к переговорам», сообщает корейское агентство Ренхап.

Моргулов обсудил корейский вопрос с представителем США по КНДР Биганом

Ранее во внешнеполитическом ведомстве КНДР заявили, что Пхеньян не собирается вести переговоры с Вашингтоном до тех пор, пока Штаты не начнут осуществлять «реальные шаги по полному и необратимому отказу от враждебной политики».

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Автор: Тимофей Булочкин
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