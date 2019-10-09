«Русский след» в Ливии оказался фейком от «Братьев-мусульман»

Журналисты опровергли фейки о якобы присутствии российских военных в Ливии, где сейчас идет гражданская война. Распространенные ранее ролики с «русским» следом в стране оказались творчеством исламистской группировки «Братья-мусульмане», что тесно связана с Правительством национального согласия. ПНС, во главе которого стоит Файез Сарадж, активно ищет «российское присутствие в Ливии», чтобы свалить на «иностранное вмешательство» поражения лояльных группировок от Ливийской национальной армии.

В воскресенье ливийский пользователь Facebook по имени Razan Nasri опубликовал ряд видеороликов с заснятыми боями, на которых слышна русская речь. Пользователи сети в комментариях сразу заметили обман: наложенный на видео звук с русскоязычной речью не содержал в себе звуков окружающей местности. Оригинальные видео в сравнении с провокационной подделкой опубликовало Федеральное агентство новостей.

«В данном ролике очевидна подделка. Это сделано для «Братьев-мусульман» и их боевиков. Наложенный русский голос не содержит звуков окружающей местности. Ливийцы, поймите правду и не верьте лжи», — заявил пользователь под ником Aziz Atia в Facebook.

Внимательно изучив видеоролики журналисты выяснили, что видеозаписи были грубо смонтированы. Корреспонденты нашли в открытом доступе настоящие видеозаписи без наложенной речи якобы россиян — оказалось, видео, использованные для фальсификации, были сняты во время боев с запрещенным в РФ ИГ* в Сирте, в районе лагеря «Ярмук» под Триполи, в Бенгази, и даже на Синайском полуострове.

Дезинформация о россиянах, якобы участвующих в ливийском гражданском конфликте, методично вбрасывается в сеть сторонниками ПНС, чтобы объяснить поражение лояльных Сараджу бандформирований в боях с Ливийской национальной армией под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.

При этом ложь о «российском присутствии» регулярно распространяется не только в ливийском интернете, но и тиражируется недобросовестными СМИ. Ранее латвийское русскоязычное издание «Медуза» опубликовало «расследование» о ЧВК «Вагнер» в Ливии, построенное на фейках.