НАТО надеется, что Анкара поведет себя сдержанно в Сирии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Турции проинформировали Североатлантический альянс об операции в Сирии. Он также добавил, что от Анкары ожидают сдержанных действий.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции «Источник мира» в Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и запрещенного в РФ «Исламского государства».

Столтенберг напомнил, что Турция, являющаяся союзником альянса, обеспокоена вопросами безопасности. При этом Анкара сообщила НАТО об операции на севере САР.

«Важно избегать действий, которые могут еще больше дестабилизировать регион, привести к эскалации напряженности, привести к большим человеческим страданиям», — заявил он.

Он также рассчитывает, что Анкара будет действовать сдержанно, и что любые предпринятые действия Турции будут взвешенными и пропорциональными. Генсек альянса напомнил, что нельзя подрывать достигнутые ранее достижения в борьбе с общим врагом — «Исламским государством».