Путин освободил Глазьева от должности своего советника

Глава РФ Владимир Путин указом освободил Сергея Глазьева от должности советника президента России. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Освободить Глазьева Сергея Юрьевича от должности советника Президента Российской Федерации», — сказано в соответствующем документе.

Напомним, в середине августа сообщалось, что Глазьев может покинуть пост президентского советника. Об этом рассказали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), отметив, что экономист Глазьев может оставить пост и стать министром по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

Подчеркивалось, что кандидатура уже экс-советника была одобрена главами правительств на состоявшемся ранее в Киргизии заседании межправительственного совета. Занимающая в настоящий момент пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, вероятно, перейдет на должность руководителя офиса ООН в Женеве.

Напомним, в мае на портале издания «Завтра» вышла авторская статья Глазьева, где он оценивает ситуацию на Украине и предполагает, что вражда между Россией и Украиной искусственно организована и инициирована «натовцами», спецслужбами США и «необандеровцами». Материал вызвал широкий общественный резонанс после провокационного вопроса по поводу статьи, заданного журналистом пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.