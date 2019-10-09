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НАТО надеется, что Анкара поведет себя сдержанно в Сирии

18:05   9 Октября 2019
Весь мир

Опубликовано видео обстрела по городу Рас эль-Айн турецкой армией

Опубликовано видео обстрела по городу Рас эль-Айн турецкой армией

Федеральное агентство новостей опубликовало видео обстрела сирийского города Рас-аль-Айн турецкими ВВС и артиллерией в среду, 9 октября. 

По информации СМИ, турецкая авиация и артиллерия наносят удары по городу Рас-аль-Айн, а также по небольшим населенным пунктам, расположенным вблизи окрестностей города. Также от артиллерийских ударов турецких военных страдает город Айн Исса. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал старт военной операции Анкары на севере САР. Он рассказал, что таким образом Турция намерена расчистить приграничный регион от сирийских кудров, чтобы создать там зону безопасности. 

Обеспокоенность в связи с военной операцией выразили в Пентагоне. Так, в ведомстве подчеркнули, что войска США не будут участвовать в военной операции Турции и покинут район до ее старта. 

Дамаск неоднократно выступал против вторжения Турции в северные районы государства. При этом сирийские курды попросили РФ и САР защитить их от Турции, но в Москве объяснили, что не намерены втягиваться в конфликт Анкары и Дамаска. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #турция #политика #общество #весь мир

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