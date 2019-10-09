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17:34   9 Октября 2019
Россия

Опубликовано видео стрельб «Калибрами» с российской подлодки в Черном море

Опубликовано видео стрельб «Калибрами» с российской подлодки в Черном море

Видео стрельб «Калибрами» с российской подводной лодки «Колпино» в Черном море опубликовал телеканал «Звезда» в среду, 9 октября. 

Отмечается, что пуски произведены из подводного положения по береговой и морской целям. Около 20 кораблей месте с вспомогательными судами и самолетами из состава морской авиации Черноморского флота участвовали в маневрах. 

Стрельбы проводились для улучшения навыков экипажа в применении высокоточного оружия, рассказали в Минобороны. 

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером по инициативе американской стороны.

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Автор: Софья Белоцерковская
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