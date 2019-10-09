Опубликовано видео стрельб «Калибрами» с российской подлодки в Черном море

Видео стрельб «Калибрами» с российской подводной лодки «Колпино» в Черном море опубликовал телеканал «Звезда» в среду, 9 октября.

Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» выполнила стрельбы ракетами «Калибр» в акватории Черного моря. Подробности: https://t.co/L31uEP5Sz9 pic.twitter.com/VTeAUY15mH — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) October 9, 2019

Отмечается, что пуски произведены из подводного положения по береговой и морской целям. Около 20 кораблей месте с вспомогательными судами и самолетами из состава морской авиации Черноморского флота участвовали в маневрах.

Стрельбы проводились для улучшения навыков экипажа в применении высокоточного оружия, рассказали в Минобороны.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Марком Эспером по инициативе американской стороны.