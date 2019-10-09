Футболистов сборной Туниса поймали на краже кроссовок из магазина

Футболисты сборной Туниса во время закупки в спортивном магазине попытались украсть кроссовки на сумму более тысячи долларов.

Сотрудники магазина обнаружили пропажу после того, как спортсмены уже вышли из магазина. Их пришлось догонять и требовать вернуть товар обратно.

«Догнали группу футболистов, около половины из них были обуты в украденные товары, на ногах были украденные ботинки — совершенно новые», — сообщил менеджер магазина, пишет ФАН.

Работники магазина утверждают, что футболисты кражу отрицали, пытаясь доказать, что просто примеряли новую обувь. Администрация магазина вызвала полицию: спортсмены вернули все украденное до приезда правоохранительных органов, кроме одной пары.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что некоторые отели в Тунисе держат в заложниках туристов, требуя повторно оплатить путевки после банкротства британской туристической компании Thomas Cook. Уточнялось, что персонал гостиниц заблокировал все выходы, отключил Wi-Fi и не пускал на территорию автобусы, которые должны были отвезти отдыхающих обратно в аэропорт.