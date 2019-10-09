Минюст заявил, что ФБК Навального получал деньги из США и Испании

Организованный Алексеем Навальным «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) получал денежные средства от американских и испанских источников, сообщает Министерство юстиции РФ.

Ранее сообщалось, что ведомство внесло ФБК в список иностранных агентов. В «Фонде» отрицают какое-либо зарубежное финансирование.

«Установлено осуществление политической деятельности, а также получение денежных средств из иностранных источников: от иностранных организаций Испании и США», — сказано в сообщении Минюста.

В министерстве отметили, что выполнение организацией функций иностранного агента обнаружили после информации о деятельности «Фонда борьбы с коррупцией» в СМИ. Согласно закону, НКО, признанные иностранными агентами, должны сообщать о своем статусе в публикуемых ими материалах и предоставлять Минюсту дополнительную отчетность.

Как выяснилось, иностранное финансирование обнаружили после платежей, поступивших в ФБК от американской компании «Star-Doors.Com LLC» и испанской организации «ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS». Исполняющий обязанности главы департамента Минюста по делам некоммерческих организаций Владимир Титов заявил, что только за текущий год ФБК получили иностранными переводами 140 тысяч рублей.

«Были два транша из Испании и один из США. Таким образом, все две составляющие — занятие политической деятельностью и получение иностранного финансирования – налицо. Именно после этого эта организация и была включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранных агентов», — пояснил Титов в интервью ресурсу «Подъем».

В Кремле заявили, что не имеют позиции по поводу включения организации в список иностранных агентов, а прерогатива принимать такие решения принадлежит Министерству юстиции.