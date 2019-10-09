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17:00   9 Октября 2019
Россия

Минздрав заявил, что россиянам не грозит дефицит инсулина

Минздрав заявил, что россиянам не грозит дефицит инсулина

Глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина сообщила, что в стране нет дефицита инсулина. Речь об этом зашла после совещания в министерстве.

Ранее департамент провел закупки особо важных лекарств, в частности, инсулина и противоопухолевых препаратов.

«Смотрите, какая интересная ситуация получилась… только 21 субъект из 85 Российской Федерации допустил такую ситуацию, что были сорваны закупки более трети аукционов, то есть никто не подал», — сказала Максимкина.

Она отметила, что в некоторых регионах были сорваны более 60 процентов аукционов, в частности, в Дагестане и Ингушетии. Более половины несостоявшихся закупок — в Чукотском автономном округе, Республике Коми.

Максимкина также напомнила, что в России есть собственное производство инсулина.

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Автор: Виктория Разумовская
#общество #минздрав рф #лекарства #инсулин

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