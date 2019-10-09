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17:09   9 Октября 2019
Россия

Матвинеко призвала женщин не бояться участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Матвинеко призвала женщин не бояться участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвинеко одобрила идею введения профильных специализаций «Наука», «Здравоохранение», а также «Финансы и технологии» в дополнение к конкурсу «Лидеры России». 

Самая большая сегодняшняя проблема — слишком низкое количество профессионально подготовленных управленцев как в сфере образования, здравоохранения, так и в социальной сфере, считает Матвинеко. Введение новых специализаций позволит выявить интересных людей, которые имеют опыт работы в нужных сферах. Такие люди смогут использовать возможности социального лифта, а затем занять руководящие должности. 

«Я очень поддерживаю этот конкурс. Все предыдущие – доказали свою эффективность. Моя подопечная назначена в российский фонд прямых инвестиций. Она активно работает и еще занимается проектом «Женское лидерство»», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

Матвинеко призвала женщин не бояться участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Наставник конкурса «Лидеры России» также призвала россиянок не бояться участвовать в соревновании. Она напомнила, что регистрироваться для участия в конкурсе можно с 4 октября по 27 октября включительно. Матвинеко также выразила уверенность, что ярких женщин в России не меньше, чем мужчин. 

«Знаете, женщины-лидеры, они приносят особые женские качества в состав лидеров, в ту работу, которая затем поручается. И мне кажется, это важно. Настоятельно рекомендую: девушки, включайтесь активно в этот проект!», – сказала она. 

Конкурс «Лидеры России» проводится для выявления, развития и поддержки руководителей с высоким уровнем лидерских качеств. Чтобы участвовать в конкурсе, следует заполнить биографическую анкету, записать видеоинтервью, а также написать эссе. Для участников в возрасте до 55 лет требуется опыт руководства не менее пяти лет. Для тех, кто младше 35 лет, достаточно двухлетнего опыта работы на руководящей должности. Победителей конкурса наградят грантом в размере одного миллиона рублей. Они также получат возможность работать с ведущим управленцем России. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #матвиенко #политика #общество #лидеры россии

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