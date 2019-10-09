Жириновский привез молодежи на «Будущее» зрелищ и хлеба за счет заведения

Из футуристического на первом молодежном форуме «Будущее» — дружелюбный робот на входе и высокотехнологические камеры тележурналистов. Все остальное в колонном зале Дома Союзов, где проходит мероприятие, в рамках обозначенной в названии темы кажется неуместным. Мягкие кресла в красной обшивке, хрустальные люстры, наклеенные на скотч бумажные таблички с указанием секций. В такой обстановке звучащий Гимн России еще больше походит на своего «родственника» из СССР.

Приглашенные спикеры чеканят со сцены лозунги, актуальные и для XX века:

— Важно формирование молодежной политики на всех уровнях! Талантливая молодежь - одна из сильных конкурентных сторон России. (Стелла Узденова, член Молодежной палаты, врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, член Международной Ассоциации акушеров-гинекологов)

— Будущее нашей страны — это молодежь! Через десятилетия от вас будет зависеть, как будет развиваться Россия! (Сергей Иванов, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта)

— Совсем скоро вы поведете за собой всю нашу страну! (Ольга Епифанова, депутат Госдумы)

— В ближайшие годы именно вы будете определять облик нашей страны! (Михаил Котюков, министр науки и высшего образования)

— Нужна политическая воля и трезвое сознание происходящего! (Геннадий Зюганов, государственный деятель, председатель ЦК КПРФ)

Конечно, среди пространных слов почетных гостей звучат и вполне конкретные мысли про то, что мы никогда не будем разделять такие западные ценности, как мультилиберализм (автор термина — Сергей Иванов) и рынок без социальных обязательств. Озвучиваются статистические данные, связанные со спортом — им регулярно занимается 30% молодежи России. Особое внимание почти каждый спикер уделяет связи поколений, сохранению истории. Зюганов восторгается тем, как молодые люди на протяжении всех веков направляли вперед наше Отечество, упоминая Донского, которому не было и тридцати, когда он повел войско на Куликово поле.

А следом на празднике воспевания юных, как Малефисента, появляется Жириновский. И начинает:

— Не надо ставить какие-то задачи невыполнимые. Зачем эти общие лозунги? Вы им лозунги, а у них смартфоны в карманах.

Жириновский говорит, что можно дать присутствующей молодежи и квартиры, и рабочие места, и образование. И тут же волнуется, что же вырастет из людей, если им все дали. Вспоминает, как сам бился за свое будущее и покупал себе машину. На этом моменте неожиданно меняет тему на актуальную для москвичей:

— Золотая молодежь сегодня сбивает нас с вами. Никто ничего не делает, потому что папы сидят высоко. Выслать их надо за тысячу километров от Москвы.

Зал рукоплещет. Студенты-участники все больше кучкуются у сцены, отвлекаясь от робота, стоящего в фойе. Начинают снимать Жириновского в сторис.

Владимир Вольфович не останавливается:

— Те 13% (прим.редактора – молодёжи), которые не занимаются спортом, гении!

— Сегодня нужен Маяковский, а его нет. Потому что время негероическое. Достоевского нет и не будет. Литературный институт ни одного писателя не выпустил!,

— Разрушили Святую Русь! Храмы в шаговой доступности — а поликлиник в шаговой доступности нет.

Под конец выступления либерал-демократ еще раз упрекает Зюганова за то, что он устроил похоронное бюро, вспоминая Ленина и Сталина, и призывает собравшихся голосовать за ЛДПР.

Растерянная ведущая благодарит выступающего и вызывает следующего. Но зал уже увлечен обсуждением прозвучавшей только что жаркой речи. Призывы записать историю своей семьи, установить, какой вклад она внесла в Победу 75-тилетней давности, мало, кто слушает. Живой мем Жириновский несколько минут назад дал установку на будущее.

Тема Великой Отечественной войны на форуме поднималась неоднократно. Зюганов напоминал, как посадили лес из 27 миллионов деревьев в память о павших, да и сам Владимир Вольфович рассказывал, как не может добиться должных наград для своего дяди, погибшего на фронте.

Вступительная часть подходит к концу, участникам предлагают разойтись по секциям. Однако самый эффектный спикер не дает череде приветственных слов закончится на военной ноте и, эпатируя, объявляет, что ждет всех у буфета. Добавляя, что он угощает и больше ни одна партия такого не сделает!

Волна голодных студентов (большинство присутствующих — учащиеся вузов, а волонтеров из МПГУ привели на форум вместо пар) с невероятной скоростью направляется к буфету, так что крепкие телохранители едва сдерживают поток, защищая героя незапланированного действа. Жириновский договаривается с официантами и раздает горячие пирожки, бутерброды с колбасой и лимонады.

Позже выяснится, что Дом Союзов политик покинул, так и не заплатив, но пока восторженным возгласам и вспышкам камер нет предела. Кстати, о камерах. После трапезы студентов ждет такая же нерегламентированная селфи-сессия. Несколько девушек у гардероба скажут корреспонденту «Политики Сегодня», собираясь домой, что мероприятие превзошло их ожидания, отчасти благодаря выходкам Жириновского.

Надо заметить, что после того, как он удалился, писать стало особо не о чем. В полупустых залах продолжили звучать громкие слова для молодежи, некоторые на английском языке. У стендов скучали девочки, в гардеробе — мальчики. Волонтеры вежливо улыбались и с интересом смотрели в сторону робота, который жал всем желающим руки, отправлял на почту сделанное глазами фото и отвечал на вопросы о форуме.

Кто-то попросил робота включить «гангам стайл», и эта задача тоже не составила для него труда. Приглашенному искусственному другу человека, наверное, повезло больше, чем его коллегам. Его включили в список почетных гостей форума, а его металлические братья в этот момент трудились в МФЦ и поликлиниках, подрабатывали консьержами в бизнес-центрах.

Кто-то со сцены высказался, что надеется на продолжение и присвоение форуму статуса «ежегодный». Корреспондент «Политики Сегодня» надеется, что в будущем «Будущее» порадует московскую молодежь более современным подходом к организации, а робот не выпустит из здания Жириновского, пока тот не оплатит раздаренную им выпечку.