Турецкая армия начала военную операцию против курдов на севере Сирии
Государственное телевидение Сирии сообщает, что турецкая армия начала военную операцию под названием «Источник мира» на севере страны против Рабочей партии Курдистана и запрещенного в РФ ИГ*.
Сирийские телеканалы сообщают о турецких авиаударах по городу Рас-аль-Айн на севере Сирии. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, военная операция направлена против курдской РПК — организации, борющейся за создание курдской автономии в составе Турции, а также против террористов ИГ*.
Напомним, утром 9 октября сообщалось о перебросе турецкой военной техники к границе Сирии: были замечены бронетранспортеры M113 и танки M60. На других видеозаписях видно военную колонну с бронемашинами, армейскими грузовиками и артиллерией в нескольких сотнях метрах от границы САР. После обострения конфликта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношения курдов с Турцией необходимо решать через политический диалог традиционно проживающих на северо-востоке Сирии курдов и центральным правительством в Дамаске.
*организация признана террористической и запрещена судом на территории РФ.