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Турецкая армия начала военную операцию против курдов на севере Сирии
16:25   9 Октября 2019
Россия

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они состоялись в среду, 9 октября, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры пообщались на тему двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией, а также договорились поддерживать контакт на различных уровнях, отмечает Кремль.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отметили, что важно обеспечивать единство и территориальную целостность Сирии, а также уважать суверенитет страны. 

Ранее стало известно, что российский лидер обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию на северо-востоке Сирии. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #сирия #турция #эрдоган #политика

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