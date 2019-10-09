Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Они состоялись в среду, 9 октября, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры пообщались на тему двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией, а также договорились поддерживать контакт на различных уровнях, отмечает Кремль.

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отметили, что важно обеспечивать единство и территориальную целостность Сирии, а также уважать суверенитет страны.

Ранее стало известно, что российский лидер обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию на северо-востоке Сирии.