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16:24   9 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Члены Палаты общин парламента Британии соберутся на экстренное заседание 19 октября. Об этом в среду сообщили представители канцелярии правительства, пишет 9 октября РИА Новости. 

Отмечается, что заседание состоится после окончания саммита ЕС. Согласно принятому ранее закону в этот день премьер Борис Джонсон должен будет обнародовать парламентариям соглашение по Brexit, согласованное с Брюсселем. Однако пока стороны не достигли компромисса. Скорее всего, Джонсону не удастся заключить сделку с ЕС. 

Без договора британскому премьеру после 19 октября придется просить перенести Brexit. Сам политик выступает против этого. 

«Члены палаты общин, возможно, будут заседать 19 октября. Это планируется», — цитирует агентство слова источника в Консервативной партии.

В ходе заседания парламентарии намерены заставить Джонсона попросить Брюссель перенести сроки Brexit, а также отобрать у правительства право определять повестку работы палаты. Есть вероятность, что в этот день может решиться судьба Brexit и самого Джонсона как политика. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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