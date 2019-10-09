Парламент Великобритании проведет экстренное заседание по Brexit

Члены Палаты общин парламента Британии соберутся на экстренное заседание 19 октября. Об этом в среду сообщили представители канцелярии правительства, пишет 9 октября РИА Новости.

Отмечается, что заседание состоится после окончания саммита ЕС. Согласно принятому ранее закону в этот день премьер Борис Джонсон должен будет обнародовать парламентариям соглашение по Brexit, согласованное с Брюсселем. Однако пока стороны не достигли компромисса. Скорее всего, Джонсону не удастся заключить сделку с ЕС.

Без договора британскому премьеру после 19 октября придется просить перенести Brexit. Сам политик выступает против этого.

«Члены палаты общин, возможно, будут заседать 19 октября. Это планируется», — цитирует агентство слова источника в Консервативной партии.

В ходе заседания парламентарии намерены заставить Джонсона попросить Брюссель перенести сроки Brexit, а также отобрать у правительства право определять повестку работы палаты. Есть вероятность, что в этот день может решиться судьба Brexit и самого Джонсона как политика.