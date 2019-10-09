Устроивший стрельбу в немецком Галле хотел напасть на турецкую закусочную. Данные об этом передает местный телеканал n-tv.

Как рассказали очевидцы, мужчина пытался бросить на территорию закусочной пиротехническое изделие, а также стрелял по витринам. Пострадавших нет.

Ранее стало известно о том, что у синагоги в немецком городе Галле произошла стрельба, погибли два человека. Стрелявшие скрылись с места происшествия, но вскоре одного из них задержали. Также СМИ писали о том, что за некоторое время до перестрелки преступники угнали такси, выстрелив в водителя.