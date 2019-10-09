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16:08   9 Октября 2019
Весь мир

Устроивший стрельбу в немецком Галле хотел напасть на турецкую закусочную

Устроивший стрельбу в немецком Галле хотел напасть на турецкую закусочную

Устроивший стрельбу в немецком Галле хотел напасть на турецкую закусочную. Данные об этом передает местный телеканал n-tv. 

Как рассказали очевидцы, мужчина пытался бросить на территорию закусочной пиротехническое изделие, а также стрелял по витринам. Пострадавших нет. 

Ранее стало известно о том, что у синагоги в немецком городе Галле произошла стрельба, погибли два человека. Стрелявшие скрылись с места происшествия, но вскоре одного из них задержали. Также СМИ писали о том, что за некоторое время до перестрелки преступники угнали такси, выстрелив в водителя. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#германия #стрельба #чп #весь мир

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