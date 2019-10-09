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16:15   9 Октября 2019
Россия

Гидрометцентр считает, что прогнозы по глобальному потеплению для России не актуальны

Гидрометцентр считает, что прогнозы по глобальному потеплению для России не актуальны

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что для россиян не актуальны прогнозы некоторых экспертов по глобальному потеплению. Наоборот, оно может положительно повлиять на некоторые вещи.

В частности, по словам Вильфанда, потепление климата будет способствовать тому, что нагрузка на электричество зимой сократится. 

«Обычно у нас бывают экстремально холодные периоды длительные, тогда работают с огромной перегрузкой подстанции на большой территории. Потепление зимнее является определенным благом для нашей страны», — отметил он. 

Эксперт добавил, что существует несколько вариантов развития глобального потепления. Все зависит от того, как поведет себя человечество.

«Даже если представить, что если сейчас мгновенно прекратится ремиссия парниковых газов в атмосферу, то все равно потепление будет длиться еще десятилетиями», — сказал он.

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Автор: Виктория Разумовская
#климат #погода #гидрометцентр #глобальное потепление

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