Сделавший предложение мэру Усть-Илимска депутат объяснил свои слова шуткой

Депутат усть-илимского ЗакСа Виталий Перетолчин в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, что видео, на котором он и мэр Усть-Илимска Анна Щекина объявляют себя женихом и невестой на пороге местного бара — не более чем дружеская шутка.

«Это просто шутка. Дружеский розыгрыш», — объяснил Перетолчин.

Особый интерес к этой истории вызывает одно обстоятельство. На выборах мэра Усть-Илимска, которые прошли весной этого Виталий Перетолчин. Состоящий в партии власти, работал в штабе официального кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина. А 28-летняя домохозяйка Анна Щекина была кандидатом на пост мэра от ЛДПР. Как добавил Перетолчин, политические разногласия его дружбе с мэром никак не мешают.