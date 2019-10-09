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15:54   9 Октября 2019
Россия

Сделавший предложение мэру Усть-Илимска депутат объяснил свои слова шуткой

Сделавший предложение мэру Усть-Илимска депутат объяснил свои слова шуткой

Депутат усть-илимского ЗакСа Виталий Перетолчин в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, что видео, на котором он и мэр Усть-Илимска Анна Щекина объявляют себя женихом и невестой на пороге местного бара — не более чем дружеская шутка.

«Это просто шутка. Дружеский розыгрыш», — объяснил Перетолчин.

Особый интерес к этой истории вызывает одно обстоятельство. На выборах мэра Усть-Илимска, которые прошли весной этого Виталий Перетолчин. Состоящий в партии власти, работал в штабе официального кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина. А 28-летняя домохозяйка Анна Щекина была кандидатом на пост мэра от ЛДПР. Как добавил Перетолчин, политические разногласия его дружбе с мэром никак не мешают.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #политика #общество #усть-илимск

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