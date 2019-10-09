Трамп назвал самое худшее политическое решение за всю историю США

США не стоило направлять свои силы на Ближний Восток, считает американский лидер Дональд Трамп. Как пишет президент США в Twitter, Вашингтон заканчивает «глупые бесконечные войны», выводя оставшихся 50 солдат с территории Ближнего Востока.

Решение о том, что войска США должны находиться на Ближнем Востоке, Трамп назвал самым худшим за всю историю Соединенных Штатов.

«США потратили восемь триллионов долларов на боевые действия и поддержание правопорядка на Ближнем Востоке. Тысячи наших замечательных военнослужащих погибли и были тяжело ранены. Миллионы людей погибли с противоположной стороны», — пишет президент Соединенных Штатов.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США выводят свои войска с территории Сирии перед тем, как турецкие военные начнут там военную операцию. В минувший вторник, 8 октября, Дональд Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии.