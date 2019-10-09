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15:47   9 Октября 2019
Весь мир

Трамп назвал самое худшее политическое решение за всю историю США

Трамп назвал самое худшее политическое решение за всю историю США

США не стоило направлять свои силы на Ближний Восток, считает американский лидер Дональд Трамп. Как пишет президент США в Twitter, Вашингтон заканчивает «глупые бесконечные войны», выводя оставшихся 50 солдат с территории Ближнего Востока. 

Решение о том, что войска США должны находиться на Ближнем Востоке, Трамп назвал самым худшим за всю историю Соединенных Штатов. 

«США потратили восемь триллионов долларов на боевые действия и поддержание правопорядка на Ближнем Востоке. Тысячи наших замечательных военнослужащих погибли и были тяжело ранены. Миллионы людей погибли с противоположной стороны», — пишет президент Соединенных Штатов. 

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что США выводят свои войска с территории Сирии перед тем, как турецкие военные начнут там военную операцию. В минувший вторник, 8 октября, Дональд Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #политика #трамп #весь мир

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