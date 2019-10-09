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 Власти САР осудили намерение Анкары начать военную операцию

Власти САР осудили намерение Анкары начать военную операцию
16:04   9 Октября 2019
Весь мир

Власти САР осудили намерение Анкары начать военную операцию

Власти САР осудили намерение Анкары начать военную операцию

Дамаск осудил заявление Анкары по поводу начала военной операции на северной границе страны. Об этом 9 октября сообщает Федеральное агентство новостей. 

По мнению сирийских властей, наращивание военной силы на севере государства — это грубое нарушение международного законодательства. Об этом также говорится в заявлении сирийского МИД. 

«Наращивание военной мощи на сирийской границе представляет собой грубое нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности ООН», — сказано в послании.

Министерство иностранных дел Сирии считает, что желание Турции начать операцию на севере страны может угрожать единству всего государства. 

Ранее стало известно, что турецкая армия опровергла переход границы на северо-востоке САР. При этом в штабе подчеркнули, что в ближайшие часы ожидается не только пересечение территории, но и старт операции «Источник мира». 

В свою очередь, Штаты начали выводить свои войска с территории. Так, американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в минувшие выходные с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании покинуть зону военных действий. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#сирия #дамаск #политика #общество #весь мир

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