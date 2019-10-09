Власти САР осудили намерение Анкары начать военную операцию

Дамаск осудил заявление Анкары по поводу начала военной операции на северной границе страны. Об этом 9 октября сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению сирийских властей, наращивание военной силы на севере государства — это грубое нарушение международного законодательства. Об этом также говорится в заявлении сирийского МИД.

«Наращивание военной мощи на сирийской границе представляет собой грубое нарушение международного права и резолюций Совета Безопасности ООН», — сказано в послании.

Министерство иностранных дел Сирии считает, что желание Турции начать операцию на севере страны может угрожать единству всего государства.

Ранее стало известно, что турецкая армия опровергла переход границы на северо-востоке САР. При этом в штабе подчеркнули, что в ближайшие часы ожидается не только пересечение территории, но и старт операции «Источник мира».

В свою очередь, Штаты начали выводить свои войска с территории. Так, американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в минувшие выходные с Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании покинуть зону военных действий.