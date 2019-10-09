Житель Ростовской области получил 12 лет колонии за шпионаж для Украины

Жителя поселка Чертково Ростовской области на границе с Украиной приговорили к 12 годам колонии за государственную измену в пользу украинских спецслужб.

По версии УФСБ по Ростовской области, пенсионер Владимир Моргунов передавал информацию сотруднику спецслужбы Украины, договариваясь с ним о встрече на украинской стороне. Украинская разведка интересовалась экономической и общественно-политической ситуацией в Чертковском районе, а также месторасположением военной техники.

«Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье «Государственная измена», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима», — заявили в пресс-службе суда, цитируют РИА Новости.

Моргунов был задержан в ноябре 2018 года, во время обыска у него обнаружили десять коробок из-под телефонов, несколько сим-карт и два паспорта на его имя - российский и украинский. Отмечается, что Моргунов признал себя виновным.

Напомним, 6 июня Верховный суд в Крыму вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже: по версии следствия, он собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности Росгвардии и о сотрудниках ФСБ.