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15:40   9 Октября 2019
Россия

Житель Ростовской области получил 12 лет колонии за шпионаж для Украины

Житель Ростовской области получил 12 лет колонии за шпионаж для Украины

Жителя поселка Чертково Ростовской области на границе с Украиной приговорили к 12 годам колонии за государственную измену в пользу украинских спецслужб.

По версии УФСБ по Ростовской области, пенсионер Владимир Моргунов передавал информацию сотруднику спецслужбы Украины, договариваясь с ним о встрече на украинской стороне. Украинская разведка интересовалась экономической и общественно-политической ситуацией в Чертковском районе, а также месторасположением военной техники.

«Приговором суда Владимир Моргунов признан виновным по статье «Государственная измена», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима», — заявили в пресс-службе суда, цитируют РИА Новости.

Житель Ростовской области получил 12 лет колонии за шпионаж для Украины

Моргунов был задержан в ноябре 2018 года, во время обыска у него обнаружили десять коробок из-под телефонов, несколько сим-карт и два паспорта на его имя - российский и украинский. Отмечается, что Моргунов признал себя виновным.

Напомним, 6 июня Верховный суд в Крыму вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже: по версии следствия, он собирал и передавал спецслужбам Украины сведения о деятельности Росгвардии и о сотрудниках ФСБ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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